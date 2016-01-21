У Торезі бойовики під контролем інструкторів РФ готуються до ведення наступальних дій - АП
14:28, 21 січня 2016Війна
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У Торезі Донецької області бойовики під контролем російських інструкторів почали відпрацювання навичок ведення наступальних дій.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Торезі розпочалися навчання бойовиків, які проходять під наглядом кадрових офіцерів ЗС РФ, що напередодні прибули до міста. Ворог відпрацьовує ведення наступальних дій у складі ударних груп", - сказав Мотузяник.
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