У Торезі бойовики під контролем інструкторів РФ готуються до ведення наступальних дій - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Торезі розпочалися навчання бойовиків, які проходять під наглядом кадрових офіцерів ЗС РФ, що напередодні прибули до міста. Ворог відпрацьовує ведення наступальних дій у складі ударних груп", - сказав Мотузяник.