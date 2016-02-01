Розвідка попередила про плани російських військ щодо наступу на Донбасі

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Одночасно з декларуванням готовності до виконання положень Мінських домовленостей командування російських окупаційних військ активізує заходи з нарощування боєздатності з’єднань і частин 1 та 2 АК Центру територіальних військ Південного ВО», - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що спрямованість заходів бойової підготовки, під час яких відпрацьовуються питання наступу (контрнаступу), свідчить, що противник не відмовився від планів з розширення контрольованих територій і використовує «перемир’я» для підготовки до відновлення збройного протистояння.

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«Зокрема в районі Тореза здійснюється підготовка до масштабного навчання наступальної тематики підрозділів 1 АК. На полігоні зосереджено 40 танків, 70 бойових броньованих машин та шість 122-мм РСЗВ «Град», - йдеться у повідомленні.

Безпосередній контроль за підготовкою заходу, за інформацією української розвідки, здійснює комісія Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ.