З початку доби бойовики 25 разів порушили режим повної тиші – штаб

Про це інформує прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

У повідомленні зазначається, що впродовж доби порушення режиму тиші зафіксовані на всіх напрямках.

«По наших опорних пунктах неподалік Красногорівки на Маріупольському напрямку ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та мінометів калібру 82 та 120-мм. На Світлодарській дузі противник відкривав вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Троїцького та Миронівського з гранатометів та великокаліберних кулеметів», - повідомляє прес-центр.

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Неспокійно було і в районі Донецького аеропорту. Гранатометному та кулеметному обстрілу піддалися українські опорні пункти неподалік Пісків, Опитного та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку по позиціях українських військових в районі Сокольників ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу, додали в штабі.