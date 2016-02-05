У Росії вважають, що ОБСЄ має зосередити зусилля виключно поблизу лінії зіткнення на Донбасі
Постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна зосередити зусилля винятково поблизу лінії зіткнення на Донбасі, щоб «не розпорошувати обмежені ресурси».
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це він сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні.
«Згодні з оцінкою СММ, що присутність спостерігачів поблизу лінії зіткнення має на сторони стримуючий вплив. Вважаємо, що саме на зоні безпеки необхідно зосередити основні зусилля місії, не розпорошуючи її обмежені ресурси», - сказав Лукашевич.
На його думку, є правильною практика «дзеркальних» патрулів місії в місцях, де проводяться відновлювальні роботи, і її можна було б поширити на всі ділянки лінії зіткнення.
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«Такий принцип було б доречно застосовувати до всього регіону. Судячи з доповідей СММ, патрулі спостерігачів не дуже цікавляться ситуацією в тилу українських військ. Або отримана інформація з якихось причин не потрапляє в підсумкові звіти місії», - сказав Лукашевич.
Як повідомляв УНІАН, 22 січня Лукашевич визнав факт недопуску представників місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні на Донбасі, через який Росія направляє в захоплені частини Донецької та Луганської областей бойовиків, зброю, військову техніку та боєприпаси.
2 лютого канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним про необхідність забезпечити довгостроковий доступ для спостерігачів ОБСЄ в зону конфлікту на Донбасі, в тому числі до державного кордону України на тимчасово окупованій території.
1 лютого президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Меркель погодили позиції щодо виконання Мінських домовленостей з питання надання українцям безвізового режиму з ЄС.
Глава Української держави заявив про необхідність повного припинення вогню, відновлення української контролю за кордоном, виведення російських військ і звільнення всіх заручників.
Меркель заявила, що санкції проти РФ буде збережено, доки Росія не виконає Мінські домовленості.