У Росії вважають, що ОБСЄ має зосередити зусилля виключно поблизу лінії зіткнення на Донбасі

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це він сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні.

«Згодні з оцінкою СММ, що присутність спостерігачів поблизу лінії зіткнення має на сторони стримуючий вплив. Вважаємо, що саме на зоні безпеки необхідно зосередити основні зусилля місії, не розпорошуючи її обмежені ресурси», - сказав Лукашевич.

На його думку, є правильною практика «дзеркальних» патрулів місії в місцях, де проводяться відновлювальні роботи, і її можна було б поширити на всі ділянки лінії зіткнення.

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«Такий принцип було б доречно застосовувати до всього регіону. Судячи з доповідей СММ, патрулі спостерігачів не дуже цікавляться ситуацією в тилу українських військ. Або отримана інформація з якихось причин не потрапляє в підсумкові звіти місії», - сказав Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Лукашевич визнав факт недопуску представників місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні на Донбасі, через який Росія направляє в захоплені частини Донецької та Луганської областей бойовиків, зброю, військову техніку та боєприпаси.

2 лютого канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним про необхідність забезпечити довгостроковий доступ для спостерігачів ОБСЄ в зону конфлікту на Донбасі, в тому числі до державного кордону України на тимчасово окупованій території.

1 лютого президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Меркель погодили позиції щодо виконання Мінських домовленостей з питання надання українцям безвізового режиму з ЄС.

Глава Української держави заявив про необхідність повного припинення вогню, відновлення української контролю за кордоном, виведення російських військ і звільнення всіх заручників.

Меркель заявила, що санкції проти РФ буде збережено, доки Росія не виконає Мінські домовленості.