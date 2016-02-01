Порошенко і Меркель погодили позиції щодо виконання Мінських угод та безвізового режиму з ЄС
Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель погодили позиції щодо виконання Мінських домовленостей та з питання надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Про це йшла мова під час переговорів Порошенка з Меркель сьогодні в Берліні, повідомляє прес-служба президента.
«Президент України Петро Порошенко в Берліні провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони скоординували позиції з питання виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.
Порошенко підкреслив необхідність повного припинення вогню, відновлення українського контролю за кордоном, виведення російських військ і звільнення всіх заручників.
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Порошенко і Меркель також скоординували дії в питанні надання Україні безвізового режиму з ЄС.
«Федеральний канцлер підтримала президента України щодо необхідності невідкладного прийняття українським парламентом решти безвізових законів», - йдеться в повідомленні.
Також у переговорах взяв участь спеціальний посланник президента Франції Жак Одібер.
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