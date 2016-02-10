У МЗС РФ назвали "спілкуванням" підтримку російськими офіцерами з СЦКК бойовиків на Донбасі
У Міністерстві закордонних справ РФ назвали «спілкуванням» підтримку російськими офіцерами, які входять до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), бойовиків на Донбасі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
"Не варто вигадувати, що спілкування з ними (проросійськими бойовиками на Донбасі - УНІАН) є підтримка бойовиків. Саме ця логіка заводить у глухий кут реалізацію імплементації Мінських домовленостей, оскільки не можна, зі слів Києва, домовлятися з терористами, не можна з ними сідати за один стіл", - сказала Захарова.
Вона вважає, що бойовиків на Донбасі ніхто у світі не називає терористами.
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Відповідаючи на питання, чи вважає російська сторона нормальним, що російські офіцери зі складу СЦКК отримують нагороди від бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» за участь у бойових діях проти української армії, Захарова сказала: «Ненормально те, що проти власного народу розгорнуто контртерористичну операцію, при тому що ніяких терористів там немає».
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого голова СБУ Василь Грицак заявив про затримання двох російських офіцерів з СЦКК за підозрою у співпраці з терористами Луганської та Донецької «народних республік».