Навчаннями бойовиків на Донбасі керує російський генерал
Навчання 1 та 2 армійських корпусів на окупованому Донбасі проводять вищі військові чини Російської Федерації.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник президента Юрій Бірюков.
За його інформацією, це генерал-лейтенант Сердюков (перший заступник командувача ПВО РФ) і полковник Качура (заступник командира 35 армії ЗС РФ).
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При цьому бірюков звернув увагу на той факт, що наразі одночасно проходять раптова перевірка стану боєготовності військ південного військового округу, нарощування сил на "кордоні" між Україною і Кримом, а також командно-штабні навчання 1 та 2 армійських корпусів "Д/ЛНР".
А ви і далі ковыряйтесь в цих всіх потоках взаємознищувалися нісенітниці, ага. Йому саме це і потрібно. Всі ці страшні і р...Опубліковано Юрієм Бірюковим8 лютого 2016 р.