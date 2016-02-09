Навчаннями бойовиків на Донбасі керує російський генерал

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник президента Юрій Бірюков.

За його інформацією, це генерал-лейтенант Сердюков (перший заступник командувача ПВО РФ) і полковник Качура (заступник командира 35 армії ЗС РФ).

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При цьому бірюков звернув увагу на той факт, що наразі одночасно проходять раптова перевірка стану боєготовності військ південного військового округу, нарощування сил на "кордоні" між Україною і Кримом, а також командно-штабні навчання 1 та 2 армійських корпусів "Д/ЛНР".