Навчаннями бойовиків на Донбасі керує російський генерал

14:04, 09 лютого 2016
Війна
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Навчання 1 та 2 армійських корпусів на окупованому Донбасі проводять вищі військові чини Російської Федерації.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник президента Юрій Бірюков.

За його інформацією, це генерал-лейтенант Сердюков (перший заступник командувача ПВО РФ) і полковник Качура (заступник командира 35 армії ЗС РФ).

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При цьому бірюков  звернув увагу на той факт, що наразі одночасно проходять раптова перевірка стану боєготовності військ південного військового округу, нарощування сил на "кордоні" між Україною і Кримом, а також командно-штабні навчання 1 та 2 армійських корпусів "Д/ЛНР".

А ви і далі ковыряйтесь в цих всіх потоках взаємознищувалися нісенітниці, ага. Йому саме це і потрібно. Всі ці страшні і р...

Опубліковано Юрієм Бірюковим8 лютого 2016 р.
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