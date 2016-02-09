СБУ викрила російських офіцерів СЦКК у співпраці з терористами (фото, відео, документи)
13:20, 09 лютого 2016Війна
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Працівники Служби безпеки України затримали двох російських офіцерів, які входять до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), за підозрою у співпраці з терористами Луганської та Донецької "народних республік".
СБУ затримала двох російських офіцерів СЦКК / Скриншот
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сьогодні повідомив на брифінгу.
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За його словами, капітана Сергія Куценка і майора Андрія Корняка було затримано 27 січня на прикордонному контрольному пункті під час чергової ротації.
При огляді речей у офіцерів знайдено атрибутику “ЛНР” та “ДНР”, шеврони різних зразків, 14 посібників з військової справи з грифом “для обмеженого використання”.
February 9, 2016
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