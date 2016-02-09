СБУ викрила російських офіцерів СЦКК у співпраці з терористами (фото, відео, документи)

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сьогодні повідомив на брифінгу.

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За його словами, капітана Сергія Куценка і майора Андрія Корняка було затримано 27 січня на прикордонному контрольному пункті під час чергової ротації.

При огляді речей у офіцерів знайдено атрибутику “ЛНР” та “ДНР”, шеврони різних зразків, 14 посібників з військової справи з грифом “для обмеженого використання”.