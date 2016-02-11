Щоб зі спостерігачами "нічого не сталося": ватажок "ДНР" назвав "мету" блокування роботи ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пушилін сказав на прес-конференції в Москві.

"Загроза безпеці СММ ОБСЄ змушує відповідальних осіб на якийсь період закривати переміщення (спостерігачів місії)", - сказав Пушилін.

За словами терориста, якщо "вони будуть переміщатися скрізь, то можуть потрапити під обстріл української сторони".

Пушилін стверджує, що робота місії ОБСЄ блокується, "щоб з ними (співробітниками) нічого не сталося".

Пушилін також заявив, що бойовики готові сприяти відкриттю постійних пунктів СММ в окупованих ними містах Дебальцеве та Горлівка, що дозволить співробітникам місії спостерігати за ситуацією без "додаткових переміщень".

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня постійний представник РФ в ОБСЄ Олександр Лукашевич визнав факт недопуску представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до українсько-російського кордону на Донбасі, через який Росія направляє до захоплених частин території Донецької та Луганської областей бойовиків, зброю, військову техніку та боєприпаси.

2 лютого офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосила на необхідності забезпечити довгостроковий доступ для спостерігачів ОБСЄ до зони конфлікту на Донбасі, зокрема до державного кордону України на тимчасово окупованій території.

За словами Зайберта, канцлер заявила, що Росія «повинна вплинути на сепаратистів» у цих питаннях.