На Донбасі в полоні у бойовиків перебувають 136 українців, близько 700 зникли безвісти

На Донбасі у полоні бойовиків перебувають 136 українців, близько 700 зникли безвісти.

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«На сьогодні такими, що є в заручниках, вважаються 136 громадян, близько 700 зникли безвісти», - заявила вона.

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«Наше завдання - встановити долю кожного. Звільнити. Бо ж є хлопці, що вже рік у полоні. І це відповідальність всього світу - тиснути на РФ», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня учасники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилася до 20 січня здійснити обмін 50 полоненими з обох сторін конфлікту на Донбасі. Однак бойовики зірвали цей обмін.

22 січня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що в заручниках залишаються 133 українця.

1 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що бойовики на Донбасі продовжують утримувати 140 українських військовослужбовців і цивільних осіб у підвалах і нелюдській умовах.