Кіборг "Рахман" розповів про тортури у полоні бойовиків: від кого я не чекав, так це від лікаря

09:51, 02 грудня 2015
Суспільство
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За його словами, один із проросійських бойовиків, який був перед цим на сповіді у священика, відмовився брати участь у тортурах.

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Звільнений з полону 30 листопада "кіборг", офіцер 81-ї окремої аеромобільної бригади, Андрій Гречанов розповів про катування, яких зазнав у полоні проросійських бойовиків на Донбасі.

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"У перший день, коли потрапив у полон, привезли в Горлівку, і там був допит з елементами інквізиції - плоскогубцями пальці роздрібнили. Не хочу говорити, бо мама побачить, щоб її не травмувати. Було 8-10 годин інквізиції. А був там ще лікар-стоматолог. Від кого я не очікував, так це від лікаря. Палицею бив по ногах, по п'ятах. Не соромився, підкреслював: бачиш, я лікар, до чого ви мене довели. Він запропонував: давайте, я потихеньку буду викачувати з нього кров, зрозуміє, що скоро йому кінець, і заговорить. Від лікаря я такого не очікував", - розповів Андрій Гречанов в інтерв'ю 5 каналу.

Він додав, що один із проросійських бойовиків, який був перед цим на сповіді у священика, відмовився брати участь у тортурах. Гречанов також зазначив, що бойовики не пропонували перейти на їхній бік, лише вибивали дані про українських бійців.

"Їх цікавила тільки інформація, хоча б встановити мою особу - хто я насправді. Я сказав, що я цивільний, але мені не повірили. Вони побачили, що куля ( на ланцюжку як оберіг, - ред..), плюс у мене ще татуювання було армійське, вони розуміли, що я якимось чином маю відношення до армії", - розповідає "кіборг".

Нагадаємо, Андрій Гречанов потрапив до полону бойовиків 30 липня цього року. Його звільнили 30 листопада, обмінявши на  російського майора Старкова, якого перед цим засудили до 14 років тюрми.

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