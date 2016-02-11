Бойовики систематично обмежують свободу пересування спостерігачів ОБСЄ – Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в Києві.

«Обмеження свободи пересування наших спостерігачів пов’язане із застосуванням або пересуванням забороненого озброєння або діяльністю, яка не відповідає Мінським домовленостям», - сказав він.

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«Спостерігачі місії стикаються з обмеженнями в певних місцях систематично, і це нам дуже заважає працювати. Цього тижня, наприклад, бойовики із так званої «ДНР» не надали нам доступу на схід до лінії між Приморським та Комінтерновим. Вчора хтось стріляв в один з наших безпілотників, який пролітав над територією, що не контролюється урядом України, у 3 км від Веселогорівки на території так званої «ЛНР», - додав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, один із ватажків терористичної організації "Донецька народна республіка" Денис Пушилін заявив, що бойовики блокують роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, аби зі спостерігачами місії "нічого не сталося".