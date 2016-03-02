За минулу добу бойовики випустили понад півсотні мін по позиціях українських військ
За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 47 обстрілів з боку бойовиків: на Донецькому напрямку 29 обстрілів, на Маріупольському - 15 та 3 - на Луганському.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
На Світлодарській дузі ворог обстріляв опорні пункти українських військових у Майорську - з мінометів калібру 82-мм, а в Зайцевому та Новгородському - з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Крім того, неподалік тимчасово окупованого Донецька вкотре були обстріляні з різних видів зброї українські позиції в Опитному, Пісках та Авдіївці.
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Також неспокійною була ситуації в районі Мар’їнки та Красногорівки.
"Порушуючи Мінські угоди, бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів у Талаківці, Чермалику, Гнутовому, Красногорівці та Невельському. За добу терористи 8 разів обстріляли українських військовослужбовців, випустивши при цьому 58 мін", - йдеться у повідомленні штабу.
Опівночі бойовики знизили свою активність.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 2 березня 2016 року:Обстріли російськими бойовиками позицій Збро...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 1 марта 2016 г.