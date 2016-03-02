За минулу добу бойовики випустили понад півсотні мін по позиціях українських військ

07:30, 02 березня 2016
Війна
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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 47 обстрілів з боку бойовиків: на Донецькому напрямку 29 обстрілів, на Маріупольському - 15 та 3 - на Луганському.

REUTERS

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Світлодарській дузі ворог обстріляв опорні пункти українських військових у Майорську - з мінометів калібру 82-мм, а в Зайцевому та Новгородському - з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, неподалік тимчасово окупованого Донецька вкотре були обстріляні з різних видів зброї українські позиції в Опитному, Пісках та Авдіївці.

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Також неспокійною була ситуації в районі Мар’їнки та Красногорівки. 

"Порушуючи Мінські угоди, бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів у Талаківці, Чермалику, Гнутовому, Красногорівці та Невельському. За добу терористи 8 разів обстріляли українських військовослужбовців, випустивши при цьому 58 мін", - йдеться у повідомленні штабу.

Опівночі бойовики знизили свою активність.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 2 березня 2016 року:Обстріли російськими бойовиками позицій Збро...

Опубликовано Прес-центр штабу АТО 1 марта 2016 г.
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