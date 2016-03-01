В районі Єнакієвого, Донецька і Тореза бойовики розмістили танки, САУ та "Гради" - розвідка

Українська сторона надала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, САУ та 122-міліметрових РСЗВ “Град” в районах Єнакієвого, Донецька і Тореза.

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Загалом, як повідомляє розвідка, ситуація в зоні проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи українських військ. Впродовж доби здійснено 54 обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів, ЗУ-23-2, 120- та 82-міліметрових мінометів, з них 11 – Луганське, Новгородське, Троїцьке, Новоселівка (Слов’янський напрямок); 39 – Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка (Донецький напрямок); чотири – Гнутове, Водяне (Маріупольський напрямок).