Підписані в Мінську документи повинні до завтра завізувати Захарченко і Плотницький – прес-секретар Кучми
Підписані сьогодні в Мінську представниками України, Росії та ОБСЄ документи повинні будуть також завізувати до 3 березня ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми, що підписав документи з української сторони, Дарка Оліфер.
"До зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", яка відбудеться 3 березня 2016 року в Парижі, документи повинні бути завізовані Олександром Захарченко та Ігорем Теслярським", - зазначила вона.
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Нагадаємо, підписи під документами в ході сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі поставили також представник ОБСЄ Мартін Сайдик і представник Росії Борис Гризлов.
За словами Оліфер, один з документів стосується технічних аспектів завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках уздовж лінії зіткнення, а інший - припинення навчань з бойовою стрільбою уздовж 30-кілометрової зони уздовж лінії зіткнення.