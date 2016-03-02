В Мінську домовились припинити навчальні стрільби біля лінії розмежування

У Мінську тристороння контактна група підписала документ про заборону навчань зі стріляниною у 30-кілометровій зоні біля лінії розмежування в зоні АТО. Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

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Сьогодні за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську підписано два документи.

"У першому угоді йдеться про припинення навчань з бойовою стрільбою уздовж 30-кілометрової зони вздовж лінії зіткнення", - повідомила Оліфер.

Як зазначила прес-секретар Кучми, "представники окремих районів Донецької та Луганської областей спільно з представниками збройних сил Російської Федерації регулярно проводять такі навчання".

"Постріли під час таких навчань носять провокаційний характер і можуть потягти за собою відповідну реакцію так само, як і залпи гармат під час бойових дій. Крім того, СММ ОБСЄ фіксує всі постріли, які мають місце вздовж лінії зіткнення", - заявила прес-секретар Кучми.

Разом з тим вона зазначила, що Україна не веде навчань у цій частині Донбасу.

За її словами, дана угода набуває чинності з 4 березня 2016 року.

Раніше представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявляла, що розмінування може розпочатися навесні, коли це дозволятимуть погодні умови.

Як повідомлялось, сьогодні близько полудня у Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулюванню ситуації на Донбасі.