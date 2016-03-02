У Мінську домовилися про розмінування на 12 ділянках у зоні АТО - Оліфер

15:27, 02 березня 2016
Війна
429 0
оновлено

Контактна група домовилася про розмінування 12 ділянок на Донбасі.

саперы / http://novosti.dn.ua/

Сьогодні на переговорах у Мінську Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі погодила технічні аспекти розмінування на 12 ділянках. Про це повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Читайте такожВ Мінську домовились припинити навчальні стрільби біля лінії розмежування – ОБСЄ

«Угода стосується технічних аспектів завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках вздовж лінії зіткнення», - написала Оліфер. 

За її словами, в документі детально розписано всі аспекти роботи з розмінування, включаючи огородження та маркування територій, уражених мінами в безпосередній близькості від контрольно-пропускних пунктів. 

Від України документ підписали Кучма, від ОБСЄ - Мартін Сайдик, від Росії - Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі також підписала угоду про припинення військових навчань за 30 км від лінії зіткнення.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявляла, що розмінування може початися навесні, коли це дозволять погодні умови.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter