У Генштабі розповіли про документи, підписані контактною групою у Мінську 2 березня (відео)

Про це Генштаб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у першому йдеться про повну заборону навчальних стрільб з усіх видів озброєння у 30-кілометровій зоні уздовж лінії зіткнення. Ця угода набуває чинності з 4 березня 2016 року.

Друге рішення стосується технічних аспектів завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках уздовж лінії зіткнення. У цьому документі детально розписані всі деталі робіт з розмінування, включаючи огорожу і маркування територій, уражених мінами неподалік від контрольно-пропускних пунктів.

Мінські домовленості 2 березня: заборона навчань і розмінуванн... Мінські домовленості 2 березня: заборона навчань і розмінування на 12 ділянках.У Мінську завершена робота Тристоронньої контактної групи. За її результатами підписані два документи.У першому йдеться про повну заборону навчальних стрільб з усіх видів озброєння у 30-кілометровій зоні уздовж лінії зіткнення. Ця угоди набуває чинності з 4 березня 2016 року.Друге рішення стосується технічних аспектів завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках уздовж лінії зіткнення. У цьому документі детально розписані всі деталі робіт з розмінування, включаючи огорожу і маркування територій, уражених мінами в безпосередній близькості від контрольно-пропускних пунктів.Відео на YouTube: https://youtu.be/SHYWfVVoJvg Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 3 марта 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Мінську Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі також підписала угоду про припинення військових навчань за 30 км від лінії зіткнення.

Крім того, у Кучми розповіли, що контактна група домовилася про розмінування 12 ділянок на Донбасі.