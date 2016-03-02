Заборона на стрільби біля лінії зіткнення торкнеться усіх видів зброї - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи сьогодні в Мінську.

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"Другим рішенням Тристоронньої контактної групи оформлено повне припинення навчань з бойовою стрільбою на лінії зіткнення. Дане рішення поширюється на всі види зброї будь-якого калібру і вступає в силу 4 березня цього року опівночі за київським часом", - зазначив Сайдик.

При цьому він додав, що виконання даного рішення, на його думку, буде найважливішим кроком для встановлення повного режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Контактна група підписала угоду про припинення навчань в 30 км від лінії зіткнення.

Прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що "представники окремих районів Донецької та Луганської областей спільно з представниками збройних сил Російської Федерації регулярно проводять такі навчання".

"Постріли під час таких навчань носять провокаційний характер і можуть потягти за собою відповідну реакцію точно так само, як і залпи гармат під час бойових дій. Крім того, СММ ОБСЄ фіксує всі постріли, які мають місце уздовж лінії зіткнення", - заявила прес-секретар Кучми.

Разом з тим вона зазначила, що Україна не проводить навчання в цій частині Донбасу.