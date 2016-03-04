Під Горлівкою розвідка знайшла реактивні системи "Град-К", які є лише на озброєнні РФ

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожБойовики знову застосовують "Гради" і гармати "Мста" для обстрілу українських військових - ІС

«Нещодавно поставлені з території Росії сучасні реактивні системи залпового вогню «Град-К» (на базі шасі автомобіля «КамАЗ-5350»; знаходяться лише на озброєнні ЗС РФ) відмічені у районі Горлівки», - йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що триває перекидання з території РФ боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів для потреб 1-го та 2-го армійського корпусів. Зокрема зафіксовано прибуття ешелонів до наступних пунктів призначення: Дебальцеве – 240 тонн дизельного палива; Іловайськ – 120 тонн дизельного палива і п’ять вагонів з матеріально-технічними засобами; Ясинувата – 320 тонн боєприпасів; Краснодон – 120 тонн дизельного палива та 400 тонн боєприпасів.

Додамо, сьогодні "Інформаційний спротив" також повідомив, що крім "традиційних" озброєнь - стрілецьких, гранатометів, 82-мм/120-мм мінометів - російсько-терористичні війська на Донбасі знову почали використовувати для обстрілів позицій сил АТО і цивільних об'єктів реактивну артилерію. Офіційно на Донбасі досі існує "режим тиші".