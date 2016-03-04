Бойовики знову застосовують "Гради" і гармати "Мста" для обстрілу українських військових - ІС

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.

Зокрема, з установки РСЗВ БМ-21 "Град" обстріляні опорні пункти Збройних Сил України в районі Красногорівки і Невельського, а також з 152-мм артилерії (гармати "Мста-Б") - в районі Зайцево.

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За даними ІС, інтенсивність обстрілів наростає, причому не лише на "традиційно гарячих", а й на низці інших ділянок. Так, на приморському напрямку обстріли з боку терористів стали фіксуватися вже і в районі Павлопілля, Чермалика. Активізувалися бойовики і в районі Світлодарського виступу (район Розсадок і Скельового). Обстріли із стрілецького озброєння фіксуються в районі Золотого.