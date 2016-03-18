Бойовики розмістили танки і "Гради" у Луганську, Красному Лучі та Горлівці – розвідка
13:09, 18 березня 2016Війна
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Бойовики розмістили танки та РСЗВ "Град" у Луганську, Красному Лучі та Горлівці, про що українська сторона поінформувала представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
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"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків і 122-мм РСЗВ "Град" у районах Луганськ, Красний Луч та Горлівка", - йдеться у повідомленні.
Загалом, як інформує управління розвідки, ситуація в зоні проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи українських військ. Протягом доби здійснено 42 обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів, 120-мм та 82-мм мінометів.
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