Бойовики розмістили танки і "Гради" у Луганську, Красному Лучі та Горлівці – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків і 122-мм РСЗВ "Град" у районах Луганськ, Красний Луч та Горлівка", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як інформує управління розвідки, ситуація в зоні проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи українських військ. Протягом доби здійснено 42 обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів, 120-мм та 82-мм мінометів.