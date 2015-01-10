При обстрілі бойовиками Станиці Луганської загинули 2 військових, ще 14 поранені

9 січня внаслідок обстрілу терористами Станиці Луганської двоє військовослужбовців загинули й 16 отримали поранення, також було поранено одного мирного жителя.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook начальник прес-служби Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, 9 січня бойовики в період із 11.00 до 15.00 із території, підконтрольної так званій «ЛНР», зі стрілецької зброї, великокаліберної зброї та РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляли Станицю Луганську та Станично-Луганський район.

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Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України (1963 і 1977 р.н.) загинули, 16 військовослужбовців і 60-річний місцевий житель отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У той же час в Нацгвардії уточнюють, що поранені не 16, а 14 військових.