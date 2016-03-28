В районі Авдіївки бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли позиції сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО. "Протягом доби бойовики 50 разів відкривали вогонь використовуючи при цьому і заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-центру найскладніше було в районі Авдіївки. Там 15 разів по позиціях сил АТО бойовики вели вогонь з 120-мм та 82-мм мінометів. Окрім того, неодноразово застосовували гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. "Також тут незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил АТО. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь і диверсійно-розвідувальна група противника у складі шести осіб відступила. У напрямку Донецька обстріли сил АТО відбулися також в районах шахти Бутівка, Луганське, Піски, Опитне та Зайцеве", - зазначили в прес-центрі.

На інших ділянках фронту теж було неспокійно. Поблизу Новотроїцького, бойовики застосували міномети калібру 120 мм та протитанкові ракетні комплекси. Також, на Маріупольському напрямку, ворог цілив у захисників Мар’їнки, Широкіного та Тарамчука із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"З метою утримання своїх позицій українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Загалом ситуація залишається складною проте контрольованої силами АТО", - підсумували в прес-центрі.