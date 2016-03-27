Під Авдіївкою і Горлівкою знищено 4 російських військових, 6 отримали тяжкі поранення - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. "Зафіксовано чергові втрати у розвідувальних підрозділах 11-го омсп та 3-ї омсбр 1-го армійського корпусу ЗС РФ, що беруть участь у бойових зіткненнях у районі населеного пункту Авдіївка та Горлівка. 26 березня загинуло четверо російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальних груп та шість отримали важкі поранення", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРозвідка назвала ім'я російського генерала, який керує "ракетними військами" на Донбасі (фото)Також встановлено, що у районі Авдіївки противник веде активну розвідку позицій сил АТО та здійснює поповнення боєкомплекту передових підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

З огляду на постійне примушення вчиняти небезпечні диверсійно-розвідувальні дії, зафіксовано факти відкритої непокори у підрозділах російських окупаційних військ 1 АК, що діють у районі Авдіївки. Так, 26 березня, військовослужбовці розвідувального взводу 1 батальйону 3 омсбр відмовились виконувати накази командирів щодо бойового виходу у складі ДРГ.

Крім того, з метою посилення бойових можливостей підрозділів на Волноваському напрямку вчора до району Докучаєвська переміщено танкову роту зі складу 5 омсбр (Донецьк) 1 АК ЗС РФ.