В районах Ясинуватої, Донецька та Нової Мар’ївки бойовики розмістили "Гради" і танки – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Читайте такожБойовики на світанку обстріляли позиції українських військових з "Градів" (відео)

«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність 122-міліметрових РСЗВ “Град”, артилерійських систем калібром понад 100 мм і танків у районах Ясинуватої, Донецька та Нової Мар’ївки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, підконтрольні владі Росії бандитські угрупування продовжують чинити збройні провокації проти українських військових на Донбасі. Протягом доби бойовики 50 разів відкривали вогонь використовуючи при цьому і заборонене Мінськими домовленостями озброєння.