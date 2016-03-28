В районах Ясинуватої, Донецька та Нової Мар’ївки бойовики розмістили "Гради" і танки – розвідка
12:52, 28 березня 2016Війна
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Представникам моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про розміщені бойовиками в районах Ясинуватої, Донецька та Нової Мар’ївки "Градів", артилерійських систем калібром понад 100 мм і танків.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
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«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність 122-міліметрових РСЗВ “Град”, артилерійських систем калібром понад 100 мм і танків у районах Ясинуватої, Донецька та Нової Мар’ївки», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, підконтрольні владі Росії бандитські угрупування продовжують чинити збройні провокації проти українських військових на Донбасі. Протягом доби бойовики 50 разів відкривали вогонь використовуючи при цьому і заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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