Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли позиції сил АТО в районі Мар’їнки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Зокрема 11 із них зі зброї забороненої Мінськими домовленостями", - зазначили в прес-центрі.

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Активність гібридних бандитських формувань зафіксована на Донецькому та Маріупольському напрямках. "Вогневі удари з мінометів калібру 120мм загарбники нанесли в напрямку наших опорних пунктів поблизу Авдіївки і шахти Бутівки. А із калібру 82мм - в районах Ленінського, Опитного, Широкіного, Майорська, Бердянського та Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що найбільшу кількість обстрілів бойовики здійснили саме в напрямку Мар’їнки, де окрім мінометів по наших захисниках бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Всього в цьому населеному пункті здійснено 6 обстрілів.

"З метою протидії ворогу сили АТО змушені були 9 разів відкривати вогонь у відповідь, аби не допустити зближення бойовиків на небезпечну відстань з напрямків Саханки, Трудівського та Безіменного", - підсумували в прес-центрі.