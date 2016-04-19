Бойовики обстріляли опорний пункт військових і КПП у Станиці Луганській
У Луганській області вчора, 18 квітня, бойовики обстріляли опорний пункт українських військових у районі сел. Трьохізбенка Новоайдарського району та пішохідний пункт пропуску в смт Станиця Луганська.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора бойовики з 20:30 до 21:00 вели вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї по опорному пункту українських військових біля підірваного мосту в районі сел. Трьохізбенка Новоайдарського району.
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Крім того, під обстріл потрапив пішохідний пункт пропуску в Станиці Луганській, який терористи з 21:00 до 24:00 періодично обстрілювали зі стрілецької зброї.
«Потерпілих і руйнувань не зафіксовано. Терористи продовжують порушувати режим тиші, передбачений Мінськими домовленостями», - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.