Сили АТО відбили наступ бойовиків в районі Мар’їнки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "9 обстрілів відбулося зі зброї великого калібру. Нехтуючи Мінськими домовленостями бойовики завдавали вогневих ударів з мінометів калібру 120 мм в напрямку Попасної, а із мінометів калібру 82 мм – по українських укріпленнях біля Зайцевого. Гаряче знову було в районі оборони Авдіївки, де ворог використав проти наших підрозділів міномети обох калібрів додавши вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-центрі зазначили, що незважаючи на серйозний натиск бойовиків у Мар’їнці, де вони 14 разів застосовували увесь арсенал зброї, серед якої й міномети калібру 82 мм, контроль над ситуацією залишається за Збройними силами України. "Активність ворог проявляв і у напрямку Широкіного, Водяного, Березового, Красногорівки, шахти Бутівки, Щастя та Новозванівки", - говориться в повідомленні.

"За вказаний період сили антитерористичної операції 14 разів відкривали вогонь у відповідь на найбільш загрозливих напрямках зближення противника", - підсумували в прес-центрі.