Бойовики обстрілювали позиції українських військових з БМП та ствольної артилерії

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З мінометів калібрів 120 мм та 82 мм незаконні збройні формування вели вогонь на Донецькому напрямку в районах Авдіївки, Красногорівки, Новгородського та Невельського", - зазначили в прес-центрі.

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"А на Маріупольському, окрім мінометів, ворог порушуючи Мінські домовленості вкотре застосував ствольну артилерію поблизу Березового та Новотроїцького. Активність кремлівські загарбники проявили в районі Мар’їнки. У сутінках та в нічний час вони 15 разів використовували проти українських воїнів своїх снайперів, вогонь із озброєння БМП, стрілецької зброї, гранатометів та мінометів", - підкреслюється в повідомленні.

У прес-центрі повідомили, що також із забороненої зброї зафіксовано обстріли позицій сил АТО поблизу Славного, Тарамчука та Широкіного. А зі зброї меншого калібру в районах Станиці Луганської, Верхньоторецького, Трьохізбенки та Гранітного.

"З метою утримання займаних районів оборони військовослужбовці Збройних сил України 19 разів відкривали вогонь у відповідь", -підсумували в прес-центрі.