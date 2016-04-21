Бойовики обстріляли Щастя і Троїцьке з мінометів

11:15, 21 квітня 2016
Війна
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У Луганській області за минулу добу, 20 квітня, бойовики обстріляли м. Щастя і с. Троїцьке зі 120-мм мінометів.

счастье / youtube.com

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора терористи близько 22:00 з кулеметів вели вогонь по мосту в районі міста Щастя.

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Крім того, близько 21:00 терористи обстріляли район села Троїцьке Попаснянського району зі 120-мм мінометів.

У Станиці Луганській вже друга ніч минула тихо.

«Постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Питання про відкриття пунктів пропуску на Великдень також залежить від дотримання бойовиками миру», - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

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