"Хлопці йшли збирати фіалки під Щастя": прокурор висміяв "докази невинуватості" ГРУшників

Докази адвокатів доводять лише факт присутності російських військ на території України, і суд може не визнати їх належними доказами у кримінальному провадженні проти російських диверсантів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час перерви у судовому засіданні заявив прокурор Ігор Німченко.

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“Всі ці докази, які надав захист, - це прямий доказ російської агресії, оскільки за логікою цих доказів виходить, що «прекрасні хлопці» Александров та Єрофєєв пішли збирати фіалки в район мосту поблизу Щастя, а там абсолютно випадково була інша диверсійно-розвідувальна група, яка абсолютно випадково мала таку ж саму зброю, і та група вбила нашого бійця. І начебто Александров та Єрофєєв не мають до цього жодного стосунку”, - сказав Німченко.

Крім того, він заявив, що всі відеосвідчення терористів “ЛНР” «зроблені, як під копірку, вони говорили те, що їм наказали». Тобто, це прямий доказ того, що росіяни повністю маніпулюють цими людьми – бойовика з угруповань “ЛНР” і “ДНР”, додав прокурор.

Також Німченко висловив переконання, що свідчення бойовиків про непричетність Александрова та Єрофєєва до вбивства українського бійця Вадима Пугачова і взагалі до бойового зіткнення з підрозділом Збройних сил України не будуть визнані судом належними доказами їх невинуватості:

“Колегія суду неодноразово заявляла, що надасть оцінку доказам при винесенні вироку, але, я впевнений, що такі докази є недопустимими, і суд це підтвердив”, - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Голосіївський райсуд Києва продовжив розгляд справи Єрофєєва та Александрова.

Сторона захист продовжує надавати суду свої докази. Серед них переважно відео- та письмові свідчення так званих міліціонерів так званої «народної міліції» “ЛНР” про те, що українського солдата Пугачова вбив “міліціонер на прізвище Житній”.

Крім того, захист надав “довідки” від терористів про те, що гвинтівка “Вінторєз”, з якої був убитий Пугачов, була знайдена на складах зброї луганського управління СБУ і що подібна зброя не видавалася так званим міліціонерам “ЛНР”, в тому числі Александрову та Єрофєєву.

Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

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Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.