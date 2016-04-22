Бойовики активно обстрілюють позиції сил АТО на всіх напрямках оборони

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Активність бойовиків в зоні проведення антитерористичної операції залишається високою на всіх напрямках оборони, а особливо на Донецькому", - підкреслили в прес-центрі.

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Як зазначили в прес-центрі, вогонь з мінометів, кулеметів та гранатометів бойовики вели по підрозділам Збройних сил України в напрямку Зайцевого, Авдіївки, Верхньоторецького. Поблизу Луганського обстрілюючи наші позиції бойовики застосували озброєння БМП-1 та БПМ-2. А в районі Мар’їнки під прикриттям зброї різного калібру знову працювали ворожі снайпери.

"На Маріупольському напрямку під вогонь з мінометів, гранатометів та протитанкового ракетного комплексу потрапили наші захисники в Широкіному", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі повідомили, що неспокійно було й в Луганській області. Вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї бойовики скерували по українських воїнах в районі Трьохізбенки. А в Станиці Луганській окрім укріплень сил АТО з такої ж зброї було обстріляно контрольно перепускний пункт в’їзду-виїзду.

"Аби втримати натиск ворога наші бійці змушені були 7 разів відкривати вогонь у відповідь, але виключно зі стрілецької зброї та гранатометів", - підсумували в прес-центрі.