Бойовики "поливали" інтенсивним вогнем з мінометів опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

З 18.00 години вчорашнього дня до опівночі зафіксовано понад 20 випадків застосування противником зброї проти українських захисників.

Так, на Луганщині з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО в районі Станиці Луганської та Трьохізбенки. Також з мінометів різних систем бойовики вели вогонь по укріпленнях українських військ поблизу Попасної та Щастя.

На Донецькому напрямку противник вів інтенсивний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм одразу по кількох опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївки. А в районі Красногорівки обстрілював з грантометів та стрілецької зброї.

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"Неподалік Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі, по наших позиціях ворог бив з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні штабу.

На Маріупольському напрямку, зокрема в районі н.п. Павлопіль, бойовики вкотре застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. На підступах до Гранітного позиції підрозділів українських військових декілька разів були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, з 82-мм мінометів противник бив по опорних пунктах українських захисників в районі Талаківки, з великокаліберних кулеметів та гранатометів – біля Широкиного.

"З початку цієї доби вже зафіксовано декілька випадків порушення бойовиками умов припинення вогню в районі Старогнатівки та Тарамчука, що на Маріупольському напрямку, а також біля Попасної, що на Луганщині", - повідомили у прес-центрі.