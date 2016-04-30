Напередодні Великодня в зоні АТО загинули 2 українських військових, 4 поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, чотирьох було поранено", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, на Донецькому напрямку вчора в другій половині дня відбулося 7 потужних ворожих обстрілів. Під час кожного з них окупанти застосовували міномети. По українських позиціях було випущено понад 80 мінометних мін. «Тихо було лише на Світлодарській дузі, натомість на інших ділянках фронту (Зайцеве і передмістя Донецька) ворог вів щільний вогонь», - констатував Лисенко.

Поблизу села Новобахмутівка Ясинуватського району на Донеччині на розтяжці підірвався цивільний. Постраждалого госпіталізовано.

На Маріупольському напрямку, за даними Лисенка, противник також активно застосовує міномети по всій лінії зіткнення і снайперів, перш за все, у Мар’їнці. «Обстановка дуже неспокійна, деякі опорні пункти обстрілюють 6 разів на добу. Сили АТО змушені відкривати вогонь у відповідь. Основними "гарячими точками" вчора були Мар’їнка та Красногорівка», - сказав він.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 33 ворожих обстріли, повідомив Лисенко.

На Луганському напрямку вчора було тихо. Також сьогодні зранку відновив свою роботу КПВВ "Станиця Луганська", який працюватиме до 11 травня, зазначив речник.