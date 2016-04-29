Українська сторона про обстріл Оленівки: ЗСУ фізично не могли дострелити до блокпосту (відео)

Відстань від першої позиції підрозділів ЗСУ до місця інциденту становить 6,6 км, йдеться у повідомленні штабу.

"Виходячи з тактико-технічних характеристик 82-мм мінометів, зауважуємо, що вони не могли застосовуватися на такій відстані, адже у міномета 2Б14 "Піднос" максимальна дальність стрільби становить 3 тис. метрів, а 2Б9 "Васильок" – 4,2 тис. метрів", - зазначила українська сторона.

Таким чином, ведення прицільного вогню з зазначеного озброєння можливе лише з території, тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням.

Читайте такожВ ОБСЄ розповіли подробиці обстрілу КПП "Оленівка", в результаті якого загинули четверо осіб

Наголошується, що спостерігачами російської сторони СЦКК у ніч з 26 на 27 квітня 2016 року не зафіксовано жодного випадку застосування артилерійських гармат з боку ЗСУ у напрямку Оленівки.

"Виходячи з наведеного вище, трагічні події у селі Оленівка – це цинічна, заздалегідь спланована терористична акція, організована російсько-окупаційними військами, коли з метою дискредитації ЗСУ ворог готовий обстрілювати мирних мешканців на підконтрольних бойовикам територіях", - підсумували у штабі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у штабі АТО заявили про провокації бойовиків, які поширюють інформацію про загибель людей на КПП "Оленівка".

Згодом в ОБСЄ повідомили, що внаслідок обстрілу на контрольно-пропускному пункті "Оленівка" загинули четверо цивільних осіб.