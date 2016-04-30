Бойовики порушили "пасхальне перемир'я": сьогодні 10 разів обстріляли українських військових

Проросійські бойовики, незважаючи на досягнуті вчора у Мінську домовленості про суворе дотримання режиму тиші, сьогодні 10 разів обстріляли позиції сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними штабу, з передмістя тимчасово окупованого Донецька по українських захисниках Мар’їнки й Авдіївки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Окрім того, позиції сил АТО в районі Мар’їнки противник обстріляв з міномету калібру 82 мм.

«На горлівсько-світлодарській дузі бойовики били по наших опорних пунктах біля Луганського», - йдеться в повідомленні.

Складною залишається ситуація і на Маріупольському напрямку. Там бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли українських воїнів у Широкиному. По позиціях неподалік Водяного бойовики вели інтенсивний вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатометів.

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Крім того, зранку на Луганщині проросійські банди обстріляли українські позиції поблизу Трьохізбенки з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі погодили режим припинення вогню з 30 квітня.

Водночас сьогодні представник України у Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма констатував, що бойовики у перший же день порушили домовленості, та закликав Росію, а також ОРДО і ОРЛО, як сторони прийнятих домовленостей, виконувати взяті на себе зобов'язання з припинення вогню на Донбасі напередодні Великодніх свят.