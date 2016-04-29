У Мінську домовились про "режим тиші" на Донбасі з 30 квітня - ОБСЄ

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники контактної групи підтримують намір сторін забезпечити "режим тиші" з 30 квітня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи.

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"Хочу із задоволенням відзначити той факт, що контактна група на сьогоднішньому засіданні погодила наступну заяву: "...Тристороння контактна група та представники окремих районів Донецької та Луганської областей України вітають рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню з настанням Великодня і травневих свят, що вступить в силу в суботу, 30 квітня, з опівночі", - наголосив Сайдік.

У цьому зв`язку спецпредставник ОБСЄ заявив: "Домовлено, що відповідне розпорядження про повне дотримання режиму припинення вогню буде доведено до усіх відповідальних осіб на місцях".

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"Також підтверджено, що будуть вжиті необхідні кроки з метою гарантування безпеки спостерігачів ОБСЄ", - наголосив Сайдік.