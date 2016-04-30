Бойовики у перший же день порушили режим повного припинення вогню на Донбасі - Кучма

Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер на своїй сторінці у соцмережі.

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«Напередодні у Мінську Тристороння контактна група заявила про підтримку режиму повного припинення вогню починаючи з 30 квітня 2016 року. Однак станом на поточну добу мають місце порушення такого режиму з боку окремих районів Донецької та Луганської областей. Такі порушення були у Широкиному, Авдіївці, Мар'їнці, зокрема, були і мінометні обстріли. Україна послідовно виконує взяті на себе зобов'язання і не відповідає на провокаційні обстріли, які мають місце», - підкреслюється у заяві Кучми.

У ситуації, що склалася, Кучма закликав Російську Федерацію, а також ОРДО і ОРЛО, як сторони прийнятих домовленостей, виконувати взяті на себе зобов'язання з припинення вогню напередодні великодніх свят.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Мінську спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники Тристоронньої контактної групи погодили режим припинення вогню з нуля годин 30 квітня.