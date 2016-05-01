З Росії до Антрацита і Донецька привезли бойовиків й військову техніку – розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, встановлені чергові факти прибуття особового складу та поставок озброєння, військової техніки і боєприпасів з території РФ.

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Так, у Донецьк приїхав ешелон з військовою технікою (на залізничних платформах - три танки, чотири БМП, дві 120-мм самохідні артилерійські установки "Нона-С" і шість вагонів з боєприпасами); в Антрацит привезли 10 вантажних автомобілів з особовим складом.

Крім того, українська сторона надана представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків і самохідних артилерійських установок у районах Донецька і Безіменного.