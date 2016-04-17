Розвідка зафіксувала чергові постачання бойовикам російського озброєння і військової техніки

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідників, на залізничну станцію Дебальцеве прибув ешелон з військовою технікою, включаючи три танки, дві 122-мм ракетні системи залпового вогню “Град” та два автомобілі “Урал”, 160 тонн дизельного палива.

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Крім того, 16 квітня розвідники зафіксували поранення 13 військовослужбовців зі складу частин та з’єднань 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил Російської Федерації.

Також у ГУР констатували, що, незважаючи на чисельні перевірки, залишається на низькому рівні морально-психологічний стан військовослужбовців 1 АК ЗС РФ. 14-15 квітня ц.р. в частинах та з’єднаннях корпусу була видана частина місячного грошового утримання, внаслідок чого різко збільшились небойові втрати противника.

Так, в ніч з 15 на 16 квітня під час повернення з бойових стрільб у районі н.п.Моспине в колоні бойової техніки 5-ї окремої мотострілецької бригади (Макіївка) сталась дорожньо-транспортна пригода, що призвела до пошкодження бойової техніки. Перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, механік-водій бойової машини не справився з керуванням та здійснив зіткнення з іншою БМП, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, двоє отримали тяжкі травми, а дві бойові машини потребують складного відновлювального ремонту.

15 квітня внаслідок необережного поводження зі зброєю, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, здійснив “самостріл” в ногу командир відділення розвідувального взводу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка). Щоб приховати надзвичайну подію, командир підрозділу намагався подати хибне повідомлення про обстріли з боку сил АТО.

14 квітня померли 2 військовослужбовця 9-го окремого штурмового мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ): через алкогольне отруєння – командир взводу гаубичного самохідного артилерійського дивізіону, а через передозування наркотиками – офіцер відділу бойової підготовки штабу полку.

Крім того, напередодні початку нового курортного сезону посилилась боротьба командирів окремих підрозділів російських окупаційних військ за контроль над базами відпочинку, розташованими на узбережжі Азовського моря. 15 квітня відбулось бойове зіткнення між двома підрозділами ЗС РФ за контроль над базою відпочинку “Олександрія” у населеному пункті Безіменне. Уникнути втрат під час неупорядкованої стрілянини вдалось завдяки особистому втручанню командувача 1 АК генерал-майора ЗС РФ Асапова.