Бойовики з околиць Донецька обстрілювали з гранатометів позиції сил АТО біля Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Ввечері з передмістя тимчасово окупованого Донецька незаконні збройні формування декілька разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах в районі Авдіївки", - повідомив прес-центр.

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Неподалік Луганського, що розташоване біля Світлодарського водосховища, проросійські бойовики застосовували проти українських захисників, окрім стрілецької зброї, ще й озброєння БМП.

"На Маріупольському напрямку бандформування наприкінці дня обстріляли позиції сил АТО в районі Тарамчука з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм", - зазначається в повідомленні.

В Луганській області впродовж минулої доби зберігалось відносне затишшя. Однак з опівночі зафіксовано застосування противником автоматичних станкових гранатометів біля Станиці Луганської.

"Неспокійною ситуація залишається вранці неподалік Тарамчука, де бойовики знову били по наших позиціях з гранатометів", - підсумували в прес-центрі.