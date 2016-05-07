Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "За минулу добу бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ", - йдеться в повідомленні.

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"На Донецькому напрямку бандити обстрілювали наші опорні пункти в районі Авдіївки, Пісків та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, в районі Луганського українських захисників обстрілював ворожий снайпер", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-центрі повідомили, що увечері один з наших опорних пунктів в районі Широкиного, що неподалік Маріуполя, противник обстріляв зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.

В Луганській області минулої ночі було відносно тихо.