В ОБСЄ заявили, що готові обговорювати введення поліцейської місії на Донбасі

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі готові обговорювати введення поліцейської місії на Донбасі.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр сьогодні у Києві, повідомляє 5-й канал.

Однак він зазначив, що конкретних ідей щодо місії наразі не надходило.

"Є різні ідеї: від поліцейського контингенту до озброєної моніторингової місії ОБСЄ. Тому я дуже відкритий для обговорення", - повідомив Заньєр.

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Як відомо, у квітні президент України Петро Порошенко заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі найближчим часом. Пізніше він повідомив, що цю ініціативу вже підтримали США і всі члени "нормандської четвірки", навіть Росія.