Чуркін вважає, що ідея розміщення поліцейської місія ОБСЄ на Донбасі не має відношення до реальності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Не випадково, що від української влади раз за разом надходять все нові ідеї щодо розгортання там (на Донбасі - УНІАН) то миротворчих сил ООН, то поліцейських з важкою зброєю. Адже це дуже зручно - спочатку навмисно нагнітати напруженість, а потім пропонувати варіанти вирішення, які не мають відношення до реальності», - заявив він.

«Єдина мета тут - затягнути час і відволікти увагу від невиконання Мінських домовленостей», - вважає Чуркін.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбас.

22 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

«В результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю введення нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю над режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України », - зазначив Порошенко.

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27 квітня прес-секретар Міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер заявив, що головуюча в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Федеративна республіка Німеччини попросила секретаріат ОБСЄ розробити варіанти для поліпшення безпеки під час можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але про створення збройної місії мова поки не йде.