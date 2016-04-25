Захарченко погрожує розстріляти поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі

«Якщо у них виникне бажання з'явитися тут озброєними, я буду розцінювати це як інтервенцію і всіх ОБСЄшників, хто буде зі зброєю, буду розстрілювати, щоб у них навіть бажання не виникло прийти сюди з пістолетом», — цитує головного бойовика Donpress.com.

За його словами, терористи погодилися тільки на моніторингову місію, яка не має права на носіння зброї.

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Більш того, бойовики мають намір провести в Донецьку парад, незважаючи на зауваження спостерігачів ОБСЄ. «Ми не будемо реагувати на якісь заяви ОБСЄ з приводу порушення і в зв'язку з відведенням. Це наша особиста справа, і ми проведемо парад на найвищому рівні із залученням усіх підрозділів та всіх видів озброєння», — заявив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас.

22 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

«У результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю на введення нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю за режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України», - зазначив Порошенко.