В ОБСЄ розповіли, скільки спостерігачів з Росії працюють у місії

Про це йдеться у звіті про діяльність СММ в Україні станом на 11 травня 2016 року.

Загалом у моніторинговій місії працює 705 спостерігачів, з яких 590 - чоловіки, а 115 - жінки.

Найбільше спостерігачів у місії - із США. Їхня кількість становить 60 осіб.

Також до роботи місії в Україні долучено велику кількість спостерігачів з Великої Британії, а саме 43, з Румунії - 42, з Росії - 40, з Німеччини - 32 та з Боснії і Герцеговини - 30.

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Окрім того, до роботи місії залучено 301 українця та ще 82 інших іноземних працівників.

До числа інших іноземних працівників відносяться голова місії, заступник голови, радники, аналітики, речник місії та інші. До місцевих працівників - асистенти, радники та інший адміністративний персонал.

У СММ нагадали, що зупинити бойові дії на Донбасі повинні сторони конфлікту. Місія не проводить розслідувань, а звітує про факти; не доставляє гуманітарну допомогу, але сприяє її доставці.