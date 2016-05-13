Рішення про озброєну місію на Донбасі має ухвалюватися консенсусом усіма країнами ОБСЄ - Хуг

Про це заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. Зокрема, говорячи про можливість розміщення іншої місії на Донбасі, Хуг заявив, що "це питання, на яке країни-учасниці ОБСЄ повинні дати відповідь".

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"Будь-яке таке рішення вимагає консенсусу серед усіх 57 країн-членів ОБСЄ", - заявив Александр Хуг.

У цьому зв'язку він підкреслив, що місія ОБСЄ є неозброєною цивільною місією спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент Петро Порошенко заявляв, що очікує на розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.