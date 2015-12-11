Клімкін: З початку дії Мінських угод бойовики понад 13,5 тисяч разів обстріляли позиції сил АТО
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що з часу підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року, контрольовані РФ бойовики понад 13 тис. разів обстріляли українські позиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
Міністр нагадав, що Україна наполягає на тому, щоби Мінські угоди впроваджувалися мирним шляхом, і щоб якнайшвидше нормальне життя повернулось на Донбас.
У цьому зв’язку Клімкін розповів, що саме Росія веде війну з українським народом, надсилає в Україну зброю та анексує українські території. “Все-таки не українці борються з Росією, а навпаки. Не Україна надсилає зброю в Росію, а навпаки, і не Україна анексує російську територію, а якраз навпаки”, - заявив Клімкін.
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“З моменту підписання Мінських угод (12 лютого 2015 року), українські військові та цивільні об’єкти були обстріляні та атаковані понад 13,5 тисяч разів”, - наголосив Клімкін.
Зокрема, міністр нагадав, що після підписання Мінських угод 12 лютого, коли ще “не встигли висохнути чорнила російського підпису, регулярні Збройні сили Росії спільно з терористами розпочали повномасштабну військову операцію у Дебальцевому, і Україна знову понесли серйозні втрати”.
Клімкін зазначив, що практично 300 днів пройшло з моменту прийняття резолюції ради безпеки ООН №2202, у якій Рада безпеки ООН одноголосно висловила підтримку Мінським угодам. “Пройшли місяці, тисячі осіб загинули”, - заявив Клімкін.