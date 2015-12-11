Клімкін: З початку дії Мінських угод бойовики понад 13,5 тисяч разів обстріляли позиції сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Міністр нагадав, що Україна наполягає на тому, щоби Мінські угоди впроваджувалися мирним шляхом, і щоб якнайшвидше нормальне життя повернулось на Донбас.

У цьому зв’язку Клімкін розповів, що саме Росія веде війну з українським народом, надсилає в Україну зброю та анексує українські території. “Все-таки не українці борються з Росією, а навпаки. Не Україна надсилає зброю в Росію, а навпаки, і не Україна анексує російську територію, а якраз навпаки”, - заявив Клімкін.

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“З моменту підписання Мінських угод (12 лютого 2015 року), українські військові та цивільні об’єкти були обстріляні та атаковані понад 13,5 тисяч разів”, - наголосив Клімкін.

Зокрема, міністр нагадав, що після підписання Мінських угод 12 лютого, коли ще “не встигли висохнути чорнила російського підпису, регулярні Збройні сили Росії спільно з терористами розпочали повномасштабну військову операцію у Дебальцевому, і Україна знову понесли серйозні втрати”.

Клімкін зазначив, що практично 300 днів пройшло з моменту прийняття резолюції ради безпеки ООН №2202, у якій Рада безпеки ООН одноголосно висловила підтримку Мінським угодам. “Пройшли місяці, тисячі осіб загинули”, - заявив Клімкін.