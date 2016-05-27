Армія РФ втратила на Донбасі велику кількість бронетехніки та артилерії - ЗМІ

Про це свідчать дані щорічного звіту The Military Balance-2016, передає "Апостроф".

Російська армія зазнала втрат у бронетехніки і артилерії, які можна відстежити за звітами The Military Balance. Наприклад, у 2013 році ЗС РФ мали понад 2800 танків і ще 18 тисяч одиниць перебували на зберіганні. А ось за даними 2016 року кількість танків у складі збройних сил Росії скоротилася на 100 одиниць, а зі складів було взято 500 танків.

Щоправда, у 2016 році в розпорядженні ЗС РФ з'явилося 600 модернізованих танків Т-72Б3, яких не було у звіті за 2013 рік, тому, швидше за все, може йтися не стільки про великі втрати, скільки про технічне переоснащення російської армії.

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А ось помітний спад в артилерії і парку бойових броньованих машин важко пояснити лише переозброєнням і списанням старих зразків. Так, у 2013 році ЗС РФ мали понад 7360 ББМ, а в 2016 році — вже 5400, причому найбільше було втрачено БМП-1 і БМП-2 - у цілому 1500 штук. При цьому склади, на яких зберігаються 8500 БМП-1 і БМП-2, так і залишилися недоторканими.

Що ж стосується ствольної та реактивної артилерії, The Military Balance за 2013 рік вказує цифру 5436+ одиниць, а в 2016 році — вже 4180+. Судячи з усього, українська армія зовсім не залишалася у боргу, особливо що стосується артилерійських дуелей.

Однак, на відміну від українського, російський ВПК може легко заповнити весь завданий збиток, а може, вже й заповнив, якщо взяти до уваги досить численні факти знищення російських танків під час боїв на Донбасі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за останні два роки українська армія в ході проведення АТО втратила велику кількість військової техніки і майже 50% артилерійських систем.